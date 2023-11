Jesienią ubiegłego roku Olga Frycz po raz pierwszy została mamą. Aktorka urodziła córeczkę, która otrzymała na imię Helenka. 32-latka jest bardzo aktywna w sieci. Ostatnio jedno z jej zdjęć, na którym pokazała brzuch, uruchomiło istną lawinę komentarzy. Okazało się, że gwiazda nie wróciła jeszcze do formy sprzed ciąży, choć nie ukrywa, że wciąż ćwiczy. O dodatkowych kilogramach Olga opowiedziała więcej w najnowszym wywiadzie dla "Glamour". Czy walka o idealną sylwetkę jest faktycznie tak ważna?

Nie wszystkie gwiazdy tuż po porodzie pokazują się z płaskimi i idealnymi brzuchami. Jedne gwiazdy już tydzień później chwalą się doskonałą sylwetką, a inne na powrót do dawnej formy potrzebują kilku, a nawet kilkunastu miesięcy. Ocenianie figur gwiazd nie powinno być jednak tematem numer jeden. A o tym więcej Olga Frycz powiedziała ostatnio na Instagramie.

Mam pełen podziw dla dziewczyn, które ćwiczą i dbają o swoją sylwetkę niezależnie od tego czy są matkami czy nie. Dla matek mam jeszcze większy podziw, że potrafią sobie tak wszystko zorganizować, że znajdują na to czas. Uważam, że na maksa trzeba też takie dziewczyny docenić bo naprawdę nie jest łatwo to wszystko ogarnąć. Dajmy żyć tym dziewczynom, które po urodzeniu dziecka chcą chodzić na siłkę i mieć kaloryfer na brzuchu. Mają do tego prawo tak samo jak mają prawo kobiety, które trzy lata po porodzie tłumaczą nadprogramowe kilogramy ciąża sprzed lat. Dajcie żyć ludzie ! Niech sobie każdy z nas ma taki brzuch jaki sobie chce mieć - pisała Frycz.