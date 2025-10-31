Olga Frycz dumnie prezentuje ciążowy brzuszek. Poród coraz bliżej
Olga Frycz i Albert Kosiński już niebawem powitają na świecie swoje pierwsze, wspólne dziecko. Aktorka i tancerz nie mogą się już doczekać narodzin długo wyczekiwanego synka. Gwiazda zapozowała do zdjęcia, prezentując ciążowe krągłości.
Olga Frycz już za kilka miesięcy po raz trzeci zostanie mamą. Pierwszy syn aktorki i jej partnera Alberta Kosińskiego przyjdzie na świat już w lutym 2026 roku. Teraz dumna mama postanowiła pochwalić się ciążowym brzuszkiem. W mediach społecznościowych opublikowała serię zdjęć i napisała kilka słów o badaniach prenatalnych. Fani zasypali ją komentarzami.
Olga Frycz spodziewa się dziecka
Olga Frycz to popularna polska aktorka, którą widzowie kojarzą z ról w produkcjach, takich jak "M jak miłość" czy "Nad rozlewiskiem". Prywatnie jest córką gwiazdora polskiego filmu Jana Frycza i partnerką Alberta Kosińskiego, doskonale znanego publiczności z programu "Taniec z Gwiazdami".
Para wychowuje dwoje dzieci z poprzednich związków aktorki - siedmioletnią Helenę i czteroletnią Zosię. Wkrótce powitają na świecie swojego pierwszego, wspólnego syna, któremu wybrali imię Jan. Chłopiec ma przyjść na świat już w lutym, 2026 roku, a rodzice z niecierpliwością czekają na jego narodziny.
Olga Frycz pokazała ciążowy brzuszek
Poród zbliża się wielkimi krokami. Z tej okazji aktorka postanowiła pokazać w mediach społecznościowych rosnący brzuszek. Zdradziła również, ile przybrała na wadze w trakcie ciąży.
Plus 17 kg. No ale nic dziwnego, w końcu Jasiu waży już ponad pół kilo
Olga Frycz w opublikowanym poście napisała również kilka słów na temat badań prenatalnych. Zaznaczyła, że obecnie kobiety w każdym wieku mogą skorzystać z nich bezpłatnie. Wystarczy poprosić o skierowanie swojego lekarza prowadzącego. Ta wiedza okazała się wyjątkowo cenna dla jej obserwatorek, które zasypały ją komentarzami.
Wspaniale, że o tym piszesz. To bardzo ważne
Super że o tym napisałaś! Nie miałam nawet pojęcia, za czasów mojej ciąży za wszystko musiałam płacić. Dzięki
Pięknie wyglądasz w ciąży, gratulacje
Bardzo ważne informacje
