Olga Frycz już za kilka miesięcy po raz trzeci zostanie mamą. Pierwszy syn aktorki i jej partnera Alberta Kosińskiego przyjdzie na świat już w lutym 2026 roku. Teraz dumna mama postanowiła pochwalić się ciążowym brzuszkiem. W mediach społecznościowych opublikowała serię zdjęć i napisała kilka słów o badaniach prenatalnych. Fani zasypali ją komentarzami.

Olga Frycz spodziewa się dziecka

Olga Frycz to popularna polska aktorka, którą widzowie kojarzą z ról w produkcjach, takich jak "M jak miłość" czy "Nad rozlewiskiem". Prywatnie jest córką gwiazdora polskiego filmu Jana Frycza i partnerką Alberta Kosińskiego, doskonale znanego publiczności z programu "Taniec z Gwiazdami".

Para wychowuje dwoje dzieci z poprzednich związków aktorki - siedmioletnią Helenę i czteroletnią Zosię. Wkrótce powitają na świecie swojego pierwszego, wspólnego syna, któremu wybrali imię Jan. Chłopiec ma przyjść na świat już w lutym, 2026 roku, a rodzice z niecierpliwością czekają na jego narodziny.

Olga Frycz pokazała ciążowy brzuszek

Poród zbliża się wielkimi krokami. Z tej okazji aktorka postanowiła pokazać w mediach społecznościowych rosnący brzuszek. Zdradziła również, ile przybrała na wadze w trakcie ciąży.

Plus 17 kg. No ale nic dziwnego, w końcu Jasiu waży już ponad pół kilo zażartowała.

Olga Frycz w opublikowanym poście napisała również kilka słów na temat badań prenatalnych. Zaznaczyła, że obecnie kobiety w każdym wieku mogą skorzystać z nich bezpłatnie. Wystarczy poprosić o skierowanie swojego lekarza prowadzącego. Ta wiedza okazała się wyjątkowo cenna dla jej obserwatorek, które zasypały ją komentarzami.

Wspaniale, że o tym piszesz. To bardzo ważne

Super że o tym napisałaś! Nie miałam nawet pojęcia, za czasów mojej ciąży za wszystko musiałam płacić. Dzięki

Pięknie wyglądasz w ciąży, gratulacje

Bardzo ważne informacje pisały obserwatorki Frycz.

