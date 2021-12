Olga Buława urodziła! Miss Polski pokazała zdjęcia z córką i zdradziła imię

Olga Buława, która trzy lata temu sięgnęła po tytuł Miss Polski, w dniu swoich 30. urodzin ogłosiła radosną nowinę. 29 lipca jedna z najpiękniejszych Polek zdradziła, że wkrótce po raz pierwszy zostanie mamą! Za pośrednictwem Instagrama ciemnowłosa piękność pokazała zaokrąglony ciążowy brzuszek. Niespotykanej urody stewardessę obserwuje tam ponad 52 tys. fanów. W komentarzach pod zdjęciem pojawiła się lawina gratulacji. Zobacz także: Kim jest nowa Miss Polski 2018? Gdzie pracuje? Zobacz jej prywatne zdjęcia! Olga Buława zostanie mamą! Olga Buława, stewardessa oraz jedna z bohaterek programu "No to lecę!" największą sławę zyskała dzięki koronie Miss Polski . Zdobyła ją w 2018 roku, kiedy to za namową koleżanki zgłosiła się do ogólnopolskiego konkursu piękności. Przyszła mama pochodzi ze Świnoujścia, a na okres studiów przeprowadziła się do Warszawy. Ukończyła Uniwersytet SWPS z tytułem magistra prawa, lecz w 2013 roku rozpoczęła pracę jako stewardessa w Liniach Lotniczych LOT. Do Konkursu Miss Polonia weszła z tytułem II WICEMISS Ziemi Zachodniopomorskiej, a rok później w konkursie Miss Universe, jako reprezentantka naszego kraju, zdobyła tytuł Miss Universe Congeniality. Jeszcze nie tak dawno w mediach huczało o związku najpiękniejszej Polki z popularnym aktorem i prezenterem Maciejem Musiałem , znanym m. in. z serialu „Rodzinka.pl”. Razem z plotkami na ich temat w 2019 roku w sieci pojawiły się także zdjęcia pary. Olga i Maciek pokazali się wówczas na ślubie przyjaciół. W mediach momentalnie zawrzało, jednak tak szybko jak o parze zrobiło się głośno, tak samo błyskawicznie cała sprawa ucichła. Jako, że obydwoje niechętnie opowiadają publicznie o swoim życiu uczuciowym, nie wiemy co stanęło parze na przeszkodzie do szczęśliwego związku....