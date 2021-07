Miss Polski Olga Buława jest w ciąży! „Najpiękniejszy prezent na trzydzieste urodziny”

Olga Buława, która trzy lata temu sięgnęła po tytuł Miss Polski, w dniu swoich 30. urodzin ogłosiła radosną nowinę. 29 lipca jedna z najpiękniejszych Polek zdradziła, że wkrótce po raz pierwszy zostanie mamą! Za pośrednictwem Instagrama ciemnowłosa piękność pokazała zaokrąglony ciążowy brzuszek. Niespotykanej urody stewardessę obserwuje tam ponad 52 tys. fanów. W komentarzach pod zdjęciem pojawiła się lawina gratulacji.

Olga Buława zostanie mamą!

Olga Buława, stewardessa oraz jedna z bohaterek programu "No to lecę!" największą sławę zyskała dzięki koronie Miss Polski. Zdobyła ją w 2018 roku, kiedy to za namową koleżanki zgłosiła się do ogólnopolskiego konkursu piękności. Przyszła mama pochodzi ze Świnoujścia, a na okres studiów przeprowadziła się do Warszawy. Ukończyła Uniwersytet SWPS z tytułem magistra prawa, lecz w 2013 roku rozpoczęła pracę jako stewardessa w Liniach Lotniczych LOT. Do Konkursu Miss Polonia weszła z tytułem II WICEMISS Ziemi Zachodniopomorskiej, a rok później w konkursie Miss Universe, jako reprezentantka naszego kraju, zdobyła tytuł Miss Universe Congeniality.

East News @VIPHOTO/East News

Jeszcze nie tak dawno w mediach huczało o związku najpiękniejszej Polki z popularnym aktorem i prezenterem Maciejem Musiałem, znanym m. in. z serialu „Rodzinka.pl”. Razem z plotkami na ich temat w 2019 roku w sieci pojawiły się także zdjęcia pary. Olga i Maciek pokazali się wówczas na ślubie przyjaciół. W mediach momentalnie zawrzało, jednak tak szybko jak o parze zrobiło się głośno, tak samo błyskawicznie cała sprawa ucichła. Jako, że obydwoje niechętnie opowiadają publicznie o swoim życiu uczuciowym, nie wiemy co stanęło parze na przeszkodzie do szczęśliwego związku. Ani Olga, ani Maciek nie chcieli komentować w mediach swojego życia osobistego czy też wnikać w szczegóły swojej bliskiej relacji, w wyniku czego plotki na ich temat ucichły. Jak widać, pięknej stewardessie udało się jednak odnaleźć w życiu prawdziwe szczęście...

Największą miłością, a zarazem pasją pięknej zwyciężczyni Miss Polski 2018 jest podróżowanie, które dzięki pracy stewardessy stało się jej codziennością. Teraz jednak szybkie tempo życia Olgi oraz jej napięty grafik ulegną zmianie. Świeżo upieczoną trzydziestolatkę czeka zupełnie nowa przygoda, tym razem niezwiązana z wykonywanym zawodem. Piękna kobieta już niebawem będzie musiała odnaleźć się w całkowicie innej roli - Miss Polski 2018 spodziewa się dziecka!

"Jestem najszczęśliwszą osobą na ziemi, ponieważ właśnie wróciłam z kolejnego USG i dziś kończę 30 lat. Będę mama! To chyba najlepszy prezent, jaki mogłam sobie wymarzyć"- powiedziała Buława w rozmowie z serwisem Plejada.pl

Instagram

Olga Buława urodziła 29 lipca 1991 r., co oznacza że właśnie obchodziła swoje trzydzieste urodziny. Przyjaciele polskiej królowej piękności zrobili jej z tej okazji miłą niespodziankę.

„Zaskoczyli mnie tłumnie nad Wisłą i dostałam mnóstwo kwiatów i losów na loterię” - pisze na swoim Instastory Olga Buława.

Facebook

Stewardessa udostępniła także na swoim profilu masę otrzymanych zdjęć i serdecznych życzeń.

Instagram

Olga Buława nie była jednak dłużna swoim bliskim i również sprawiła im niemałą niespodziankę! W dniu swoich trzydziestych urodzin przekazała na Instagramie radosne wieści o swojej ciąży.