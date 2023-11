1 z 4

Związek Olgi Bołądź i Sebastiana Fabijańskiego to już przeszłość! Ponad rok temu, dowiedzieliśmy się, że Olga i Sebastian są parą - zakochani pojawili się wówczas razem na oficjalnej premierze filmu "Volta". Już kilka tygodni później media informowały, że aktor wprowadził się do mieszkania swojej partnerki. Wydawało się wówczas, że zakochani odnaleźli swoje szczęście - zaledwie kilka miesięcy temu okazało się nawet, że Olga i Sebastian kupili pierwszy wspólny apartament i ponoć szykowali się do ślubu... Niestety, teraz okazuje się, że para podjęła decyzję o rozstaniu!

Dlaczego Olga Bołądź i Sebastian Fabijański zdecydowali się na rozstanie? Więcej informacji w naszej galerii.

