1 z 8

Za nami pierwszy odcinek na żywo trzeciej edycji programu X-Factor. Dla jednego z finalistów był to koniec przygody z programem. Przypomnijmy: Oto pierwsi przegrani "X-Factor 3". Kto był najlepszy?

W gronie wokalistów, których zobaczymy w następnym odcinku jest charyzmatyczna Olga Barej - w sobotę zaśpiewała "Stronger" Kelly Clarkson i choć dobór repertuaru nie wzbudził zachwytu jurorów, wszyscy zgodnie docenili jej imponujące warunki wokalne.

Okazuje się, że śpiew to nie jedyna pasji Olgi. Finalistka X-Factora od kilku lat bowiem z powodzeniem robi karierę w modelingu jako modelka plus size! Co o swojej drugiej pracy mówi sama zainteresowana?

Od kilku lat pracuję jako fotomodelka. Moi przyjaciele studiowali fotografię, często pozowałam do zdjęć z ich sesji dyplomowych. Kiedyś zgłosiłam się do sesji zdjęciowej „metamorfozy”. Okazało się, że jestem fotogeniczna i zostałam zaproszona do udziału w profesjonalnych sesjach modowych - wyznaje w rozmowie z AfterParty.pl.

Wybieg na Warsaw Fashion Street czy liczne sesje zdjęciowe to nie jedyna przygoda Olgi w tym świecie - wzięła również udział w reklamie jednego z suplementów diety. Barej nie ukrywa, że ma jednak apetyt na więcej:

Myślę, że sprawdziłabym się też w filmie, gdybym mocno podszkoliła swoje aktorskie umiejętności, mogłabym zagrać jakiś epizod - dodaje.

Wygląda na to, że Olga ma już niezłe zaplecze, aby szturmem podbić show-biznes: jako wokalistka, modelka i aktorka. Tylko na AfterParty.pl możecie zobaczyć zdjęcia, na których finalistka X-Factora promuje ubrania Plus Size: