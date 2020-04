Olek w „M jak miłość” dostanie dożywocie!? Kamil pogrąży lekarza na procesie! Olek Chodakowski w „M jak miłość” coraz bardziej obawia się, że resztę życia spędzi w więzieniu. Wielkie nadzieje pokłada w swoim prawniku i liczy na to, że Budzyński pomoże mu uzyskać łagodny wymiar kary, jednak Kamil nie ma zamiaru na to pozwolić! Gryc chce zemścić się na lekarzu i użyje do tego wszelkich środków!

Olek nie widzi nadziei, wyjścia ani możliwości zmiany. Myśli, że skoro trafił za kraty i to z oskarżeniem o zabójstwo, to tam już spędzi resztę życia – powiedział Maurycy Popiel o swojej postaci w „Kulisach sławy”.

Początkowo wszyscy chcą pomóc młodemu lekarzowi. Do akcji wkroczy Marcin, który będzie próbował przekonać Kamila, aby wycofał oskarżenie. A Budzyński, który jeszcze niedawno chciał się pozbyć Olka z życia Magdy, teraz będzie go bronił przed sądem. Czy teraz postara się skutecznie bronić Chodakowskiego? Faktycznie zrobi wszystko, aby wyciągnąć go z więzienia?

Kamil zrobi wszystko, aby skazać Olka!

Kamil nie ma zamiaru dać za wygraną i wykorzysta proces, aby ostatecznie pogrążyć młodego lekarza. W 1510 odcinku, okaże się, że Gryc wystąpi w roli oskarżyciela posiłkowego. Z kolei Budzyński odkryje jego znajomości z prokuratorem i cała sprawa będzie miała dramatyczny przebieg. Na szczęście jest jeszcze Aneta, która jak wiadomo doskonale radzi sobie z intrygami i zawsze osiąga swój cel. Już wcześniej uratowała Budzyńskiego, a teraz zrobi wszystko, aby ocalić Olka przed więzieniem. Uda jej się?

Budzyński faktycznie chce wyciągnąć Olka z więzienia?

Kamil zrobi wszystko, aby Olek nie wyszedł z więzienia!