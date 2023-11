Związek Magdy i Oleha z "Big Brothera" przechodzi poważny kryzys! Wszystko z powodu Łukasza, o którego zazdrosny jest Oleh. Choć Łukasz jest zdeklarowanym gejem, Oleh jest zazdrosny o czas, który Magda spędza ze swoim przyjacielem. Dodatkowo przez zadanie, które mają w tym tygodniu, nie mogą spać w jednym łóżku i rywalizują ze sobą, bo są w innych drużynach.

Oleh jest sfrustrowany tym, że Magda spędza więcej czasu z Łukaszem niż z nim.

Magda była zaskoczona tym, że chłopak ma do niej żal akurat o to. Ona sama zarzuciła mu, że ciągle chodzi obrażony.

Jak całą sytuację w domu skomentował Łukasz?

Słyszałem, jak Oleh mówił do swoich kolegów, że on już się powoli zastanawia, czy on chce być z Magdą. Myślę, że ona by dobrze na tym wyszła, gdyby Oleh przestał z nią być - powiedział Łukasz.

Oleh powiedział do Madzi: "Idź lizać dupę Łukaszowi" - zdradził Wielki Brat.

To jest wulgarne, tanie, to nie są teksty, które chłopak może powiedzieć dziewczynie. To jest dno. Oleh codziennie robi jej jakąś dramę, wyrzuty, ma do niej pretensje, a ona się bardzo tym przejmuje. Później ona sama za to przeprasza, choć to on to prowokuje. To jest dla mnie smutny widok - powiedział Łukasz.