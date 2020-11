Olaf Lubaszenko schudł aż 80 kilogramów! Jak to zrobił? Opowiedział też o okrutnych chorobach

Olaf Lubaszenko przeszedł w swoim życiu spektakularną metamorfozę. W 2014 ważył 165 kilogramów i jego nadwaga była związana z depresją, o której aktor otwarcie mówił. Teraz, jak podaje se.pl gwiazdor schudł niemal 80 kilogramów, wygląda doskonale, a w mediach społecznościowych dzieli się z fanami nie tylko nowymi zdjęciami, ale też porusza ważne tematy. Zobaczcie, jak obecnie wygląda Olaf Lubaszenko. Co za przemiana...

Nadwaga aktora była spowodowana poważnymi problemami zdrowotnymi, o których gwiazdor zdecydował się otwarcie powiedzieć. Olaf Lubaszenko cierpiał na depresję, której otyłość była jednym z objawów, potem doszła jeszcze cukrzyca:

Moja waga jest objawem, a nie przyczyną. Z przyczyną sobie poradziłem. Tyle że naprawdę nie ma znaczenia, co było pierwsze - depresja i otyłość to upiorne siostry bliźniaczki. Świetnie ze sobą zgrane i dopasowane. Mają jeszcze dwójkę rodzeństwa: to cukrzyca i bezdech senny - mówił aktor w wywiadzie w z 2014 roku dla Newsweeka.