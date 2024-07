W ostatnim odcinku Top Model z programem pożegnały się aż dwie uczestniczki - Ola Żuraw i Michalina Strabel. Eliminacja tej pierwszej mogła być zaskoczeniem, bo do tej pory aspirująca modelka radziła sobie nieźle, wygrywając nawet kilka zadań. Przypomnijmy: Top Model: Odpadły dwie osoby. Rubik do Górala: "Sztywny laluś"

Marzenia Żuraw o miejscu w kolejnym etapie pogrążyła Anja Rubik, która bezlitośnie oceniła jej umiejętności i stosunek do zadania, które przed nią postawiła - Ola miała bowiem udowodnić, że potrafi chodzić jak profesjonalna modelka, a także zaprezentować swoje ciało. Kompleksy wzięły jednak górę i pewna siebie do tej pory uczestniczka była w kompletnej rozsypce. Żuraw wyznała na swoim Facebooku, że podczas tego odcinka zupełnie w siebie nie wierzyła, ale liczy, że to dopiero początek jej przygody ze światem mody.



Sądzę, że każdy, nawet najtwardszy człowiek miewa czasem dni, w których kompletnie nie wierzy w siebie (...) Moja przygoda z programem Top Model zakończyła się, decyzja jury podczas zadania była dla mnie wielkim zaskoczeniem, które musiałam zaakceptować. Udział w programie wspominam wspaniale i mogę nazwać to wydarzenie przygodą swojego życia, chce żebyście wiedzieli, że program to swoiste drzwi, które otworzyłam by odkryć nowy rozdział w swoim życiu ! To nie koniec to dopiero początek! - napisała na Facebooku Ola.

Myślicie, że zrobi karierę w modelingu?

