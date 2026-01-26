Ola Tomala w poruszającym wyznaniu o stracie poprzedniej ciąży. Teraz wyjawiła prawdę
Ola Tomala jest dziś w prawidłowo przebiegającej ciąży, choć jeszcze niecały rok temu doświadczyła poronienia. Teraz podzieliła się szczerym wyznaniem nt. swoich emocji, które towarzyszyły jej w związku ze stratą poprzedniej ciąży, by wspomóc kobiety przechodzące obecnie przez tę samą sytuację.
Ola Tomala, znana z udziału w programach "Love Island" i "Królowa przetrwania", podzieliła się ze swoimi obserwatorami poruszającym wspomnieniem. Nie ukrywała emocji, mówiąc o doświadczeniach, jakie przeżyła w ubiegłym roku, gdy straciła ciążę.
Ola Tomala w poruszającym wyznaniu na temat poronienia
Ola Tomala wyznała, że w kwietniu 2025 roku doświadczyła poronienia. Teraz opublikowała na swoim InstaStories archiwalne nagrania, w których opowiada o tym jakże trudnym wydarzeniu.
Wszystko było dobrze z moją ciążą. Dzisiaj mamy 21 kwietnia. Poroniłam, tak poroniłam. Zaczęło się od jakiegoś plamienia, później poleciało bardzo dużo krwi.
Dalej wyznała też prawdę o swoich wcześniejszych przeczuciach.
Gdzieś z tyłu głowy wiedziałam, że takie coś może się wydarzyć, ale bardziej myślałam, że zarodek się nie przyjmie i byłoby to chyba łatwiejsze niż być trzeci czy czwarty dzień w ciąży i stracić dziecko.
Następnie dodała:
Na to nie byłam przygotowana... Bardziej spodziewałam sie, że zarodek się nie przyjmie i będziemy musieli próbować dalej niż to, że wszystko będzie dobrze i nagle stracę wszystko, o czym marzytam tak długo.
Ola przyznała, że uczucia po utracie ciąży były dla niej nie do opisania.
Nie jestem w stanie nawet opisać tego uczucia... To jest niewytłumaczalne, a przede wszystkim niezrozumiałe dla większości kobiet, które poronią... Nie mogłam sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego?!
Ola Tomala o powodach poronienia
Ola Tomala zdecydowała się też odpowiedzieć na pytanie jednego obserwatorów o przyczyny poronienia, do którego doszło w ubiegłym roku.
Nie wiadomo. W Wielkanoc pojechaliśmy na wioskę, jedliśmy pizzę, wstałam od stołu i zobaczyłam krew. Tego strachu, rozpaczy, natłoku myśli nie da się opisać. Pilnowałam się, dbałam o siebie.... Nie zrobiłam nic, co mogłoby to spowodować... Doktor powiedział, że ciało ludzkie jest na tyle 'mądre', że wie, z czym sobie poradzi, a z czym nie... Nawet nie wiecie, jak chciałabym znać odpowiedzi na to pytanie... Ale wiem, że nigdy jej nie dostanę....
Ola Tomala o obecnej ciąży
Dzisiaj Ola Tomala jest w prawidłowo przebiegającej ciąży, w którą zaszła dzięki metodzie in-vitro. Choć tym razem wszystko układa się jak najlepiej, pamięć o stracie sprzed miesięcy wciąż do niej wraca. Tomala otwarcie decyduje się na szczerość wobec swoich obserwatorów również w tym temacie, by dać innym kobietom siłę do mówienia o trudnych doświadczeniach.
