Ola Tomala, znana z udziału w programach "Love Island" i "Królowa przetrwania", podzieliła się ze swoimi obserwatorami poruszającym wspomnieniem. Nie ukrywała emocji, mówiąc o doświadczeniach, jakie przeżyła w ubiegłym roku, gdy straciła ciążę.

Ola Tomala w poruszającym wyznaniu na temat poronienia

Ola Tomala wyznała, że w kwietniu 2025 roku doświadczyła poronienia. Teraz opublikowała na swoim InstaStories archiwalne nagrania, w których opowiada o tym jakże trudnym wydarzeniu.

Wszystko było dobrze z moją ciążą. Dzisiaj mamy 21 kwietnia. Poroniłam, tak poroniłam. Zaczęło się od jakiegoś plamienia, później poleciało bardzo dużo krwi. mówi na nagraniu Ola Tomala

Dalej wyznała też prawdę o swoich wcześniejszych przeczuciach.

Gdzieś z tyłu głowy wiedziałam, że takie coś może się wydarzyć, ale bardziej myślałam, że zarodek się nie przyjmie i byłoby to chyba łatwiejsze niż być trzeci czy czwarty dzień w ciąży i stracić dziecko.

Następnie dodała:

Na to nie byłam przygotowana... Bardziej spodziewałam sie, że zarodek się nie przyjmie i będziemy musieli próbować dalej niż to, że wszystko będzie dobrze i nagle stracę wszystko, o czym marzytam tak długo. podkreśliła

Ola przyznała, że uczucia po utracie ciąży były dla niej nie do opisania.

Nie jestem w stanie nawet opisać tego uczucia... To jest niewytłumaczalne, a przede wszystkim niezrozumiałe dla większości kobiet, które poronią... Nie mogłam sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego?!

Ola Tomala o powodach poronienia

Ola Tomala zdecydowała się też odpowiedzieć na pytanie jednego obserwatorów o przyczyny poronienia, do którego doszło w ubiegłym roku.

Nie wiadomo. W Wielkanoc pojechaliśmy na wioskę, jedliśmy pizzę, wstałam od stołu i zobaczyłam krew. Tego strachu, rozpaczy, natłoku myśli nie da się opisać. Pilnowałam się, dbałam o siebie.... Nie zrobiłam nic, co mogłoby to spowodować... Doktor powiedział, że ciało ludzkie jest na tyle 'mądre', że wie, z czym sobie poradzi, a z czym nie... Nawet nie wiecie, jak chciałabym znać odpowiedzi na to pytanie... Ale wiem, że nigdy jej nie dostanę.... szczerze wyznała Ola

Ola Tomala o obecnej ciąży

Dzisiaj Ola Tomala jest w prawidłowo przebiegającej ciąży, w którą zaszła dzięki metodzie in-vitro. Choć tym razem wszystko układa się jak najlepiej, pamięć o stracie sprzed miesięcy wciąż do niej wraca. Tomala otwarcie decyduje się na szczerość wobec swoich obserwatorów również w tym temacie, by dać innym kobietom siłę do mówienia o trudnych doświadczeniach.

Zobacz także:

Ola Tomala o stracie poprzedniej ciąży/Fot. Instagram ola_loveisland4i7