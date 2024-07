Ola Szwed i Misheel Jargalsajkhan 15 lat temu zagrały w serialu "Rodzina zastępcza", którego popularność można porównać do dzisiejszej "Rodzinki.pl". Widzowie pokochali obie dziewczynki, ale zdobytą popularność sprawnie wykorzystała jedynie Ola Szwed, która występuje na deskach teatrów, pojawia się w kampaniach reklamowych, a nawet koncertuje.

Zapytaliśmy Misheel czy zamierza wrócić do polskiego show-biznesu:

To już jest we mnie, to jest moje życie. Wychowałam się pracując na planie przed kamerą, więc nawet jakbym chciała, to nie jestem w stanie z tym zerwać. Chciałabym wrócić do grania. Jestem w trakcie rozmów, więc mam nadzieję, że już niedługo będzie można mnie gdzieś zobaczyć.