Kilka miesięcy Ola Szwed została po raz pierwszy mamą. Aktorka długo trzymała tę informację w tajemnicy i nie zdradzała, kto jest ojcem dziecka. Tymczasem "Gwiazdy" donoszą, że Szwed myśli o ślubie ze swoim partnerem. Zapytana wprost odpowiedziała enigmatycznie:

Nie potwierdzam, nie zaprzeczam.

Ślub Oli Szwed z Krzysztofem Białkowskim? To właściwy partner

Do tej pory gwiazda nie była skora do wychodzenia za mąż za żadnego ze swoich poprzednich partnerów, a wszelkie spekulacje na ten temat szybko ucinała. Wiele jednak zmieniło się, kiedy poznała Krzysztofa Białkowskiego, trenera personalnego, z którym ma małego Boryska. Widać, że Ola jest bardzo szczęśliwa i wreszcie dojrzała do tego, aby zalegalizować swój związek. Znajomi pary także to zauważyli:

O ile wcześniej miała jeszcze jakieś wątpliwości, to teraz mówi znajomym, że chce zostać jego żoną - zdradza rozmówczyni "Gwiazd".

Czeka nas kolejny ślub w show-biznesie?

