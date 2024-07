Aleksandra Szwed to gwiazda nowego sezonu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Jeszcze przed rozpoczęciem show aktorka i wokalistka znacząco skróciła swoje piękne, długie włosy. W rozmowie z Party.pl zdradziła, że zrobiła to po to, by ułatwić pracę chakateryzatorom programu:

Usłyszałam takie szepty: "Ale jak np. wylosuje łysego faceta, to jesteśmy ugotowani". W związku z tym wróciłam do domu, zastanowiłam się chwilę. Telefon do fryzjera, 20 minut później byłam na miejscu, nożyczki w ręce i było po sprawie! (...) Nie mam z tym problemu - kobieta zmienną jest. Ja lubię się bawić swoim wizerunkiem, a włosy nie ręka - odrosną.

W jaki sposób jeszcze przed rozpoczęciem show Aleksandra Szwed została nową rekordzistką programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"? Posłuchajcie!

