Aleksandra Szwed bierze udział w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". W kolejnym odcinku show Szwed będzie występować jako Dawid Podsiadło! Na początku aktorka była bardzo podekscytowana tym, że będzie mogła wcielić się w swojego idola. Radość nie trwała jednak długo. Dlaczego?

Ucieszyłam się, że wylosowałam artystę, którego cenię, słucham (...) nauka tekstu nie będzie wielkim problemem. No i ta radość nie trwała zbyt długo, ponieważ sympatia to jest jedno, a stworzenie postaci to jest drugie - powiedziała w rozmowie z Party.pl Ola Szwed.

Szwed stwierdziła, że Dawid nie jest łatwą postacią do "odegrania", ponieważ jest on raczej introwertykiem - to jej zupełne przeciwieństwo - Ola jest znana ze swojej wybuchowej osobowości!

Czy Szwed chciałaby, żeby jej występ jako Dawid Podsiadło w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" zobaczył sam artysta? Co powiedziała? Obejrzyjcie koniecznie nasze wideo, a wszystkiego się dowiecie.

Ola Szwed wcieli się w postać Dawida Podsiadły.

Czy Dawidowi Podsiadle się spodoba?