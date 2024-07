Ola Szwed dobrze wie, że partner potrafi być jak dziecko. Dlatego kupując prezent swojemu synkowi Borysowi, jednocześnie wprawiła w zachwyt także jego tatę. Na jaki samochód niespodziankę zdecydowała się aktorka?

Nie będę ukrywać, że ten zakup to było spełnienie marzeń z dzieciństwa rodziców. Ludzie z mojego pokolenia pamiętają czym jest "moskwicz". Każdy z nas chciał mieć taką brykę w garażu. No cóż, mnie się nie udało, ale przynajmniej udało mi się to zrobić 25 lat później!