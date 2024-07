Aleksandra Kwaśniewska potrafi zaintrygować swoich fanów. Jak? Na profilu na Instagramie Ola zamieściła swoje zdjęcie z niedawnej kolacji Coty, gdzie razem z innymi gwiazdami poznawały nowy zapach Marca Jacobsa „Decadence" tej marki. Ola postanowiła od stóp do głów pokazać jak prezentowała się na tej kolacji. Na swój Instagram wstawiła kolaż zdjęć, ale to nie zdjęcia przykuwają największą uwagę, tylko komentarz Oli.

Co napisała?

Kochamy poczucie humoru Oli, a Wy?

Zobacz także

Aleksandra Kwaśniewska na kolacji Coty:

#wprostzodmętówpiekieł #parszywajakkomarzyca #szubrawajakhiszpańskainkwizycja #obmierzłajakkatarakta #plugawszaodplugastwa #gorszaniżzarazanajgorsza #ŚCIANKA! ???????????????????????????? #niemniejdziękujębardzoPartyiCotygdyżwieczórtenwartbyłkażdejchłosty ????

