Jak niedawno informowaliśmy, Ola Kwaśniewska straciła ukochanego psa! Na Instagramie pokazała zdjęcie ukochanej suczki Faluni.

Córka byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego była mocno przybita tą stratą, nic dziwnego - Falunia towarzyszyła jej niemal od zawsze. Na Instagramie często oglądaliśmy urocze zdjęcia psiaków i zabawne opisy pod nimi.

Przyjaciele, znajomi i fani wpisywali pod jej postem wiele wyrazów współczucia, za które Kwaśniewska właśnie podziękowała, zamieszczając filmik z ulubionymi czworonogami.

Kochani, bardzo bardzo dziękuję za wszystkie słowa otuchy. Falcia miała prawie 14 lat i bardzo fajne życie, ale każdy psiarz zna tę wyrwę w sercu. To niezwykle krzepiące, że jest nas tak wielu. Ściskam Was strasznie!

P.S. Powyżej Falutek w jednym z wielu zaliczonych środków lokomocji, acz absolutnie najulubieńszym. Kleksiu, no cóż, robi to dla towarzystwa ????