Ola Kowalska, córka Kasi Kowalskiej, ma koronawirusa. Leży w szpitalu w Anglii

Ola Kowalska, córka Kasi Kowalskiej, ma zaledwie 23 lata. Jak poinformowała na Instagramie Kasia Kowalska, Ola została zarażona koronawirusem, a jej stan jest poważny. Piosenkarka musiała telefonicznie wyrazić zgodę na intubację Oli:

Dzisiaj dostałam telefon z Anglii ze szpitala, w którym leży moja córka, z pytaniem o zgodę na intubację mojej córki. Chciałabym was tym filmikiem sprowokować do myślenia, czy rzeczywiście musicie wychodzić z domu, jeżeli to nie jest koniecznie - powiedziała Kasia Kowalska na Instagramie.

Trzymamy kciuki za to, żeby Ola jak najszybciej wróciła do zdrowia! To zdolna i piękna dziewczyna!

Ola Kowalska - wiek, szkoła, zainteresowania, zdjęcia z Instagrama

Ola Kowalska, córka Kasi Kowalskiej, jest jak prawdziwy barwny ptak! Ola ma 23 lata i mieszka na co dzień w Anglii. Jej głównym zainteresowaniem jest moda - i to właśnie widzimy, kiedy patrzymy na jej Instagram. Ola Kowalska dodaje mnóstwo zdjęć swoich stylizacji oraz fryzur.

Zobacz także: Córka Kasi Kowalskiej pozuje topless na Instagramie! Tak odważnych zdjęć po Oli Kowalskiej nikt się nie spodziewał

Ola Kowalska pochwaliła się jakiś czas temu jasnymi włosami.

Ola Kowalska jeszcze do niedawna miała ciemne włosy.

Odważny makijaż, szalone fryzury i jeszcze odważniejsze looki - to jej drugie imię!

Ola Kowalska na Instagramie.

Odważne stylizacje? Ola Kowalska uwielbia eksperymentować.