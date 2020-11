Ola Kotowska jest w związku z innym uczestnikiem "Love Island"?! Dziewczyna odpowiedziała na spekulacje internautów!

Dopiero co dowiedzieliśmy się o rozstaniu Oli i Rafała - uczestników drugiej edycji "Love Island", a tu już pojawiły się spekulacje na temat rzekomego nowego związku dziewczyny. Jedna z internautek zapytała, czy przypadkiem Oli nie łączy coś więcej z innym uczestnikiem show!

Fani nabrali podejrzeń na podstawie jednej z relacji w mediach społecznościowych, na której dziewczyna trzyma się za ręce z... Miką! Co na spekulacje internautów odpowiedziała Ola? Jakby tego było mało, Mika właśnie dodał dość dwuznaczną relację na swoim InstaStory. Sprawdźcie szczegóły.

Zobacz także: Ola i Rafał z "Love Island" rozstali się. "Chciałbym mieć dziewczynę dla siebie, a nie dla wszystkich"

Jak już wiadomo, związek Oli Kotowskiej i Rafała Pietrzaka z drugiej edycji "Love Island", to już przeszłość. Ich relacja nie trwała długo i zakończyła się po zaledwie kilku tygodniach po opuszczeniu "Wyspy Miłości". O rozpadzie związku Oli i Rafała, dowiedzieliśmy się z relacji chłopaka na Instagramie.

Nie jestem w związku z Olą Kotowską. [...] Jednym z powodów, który dotyczy też bezpośrednio was to komercjalizacja związku. Ja za tym nie jestem, wybaczcie, ale dla mnie miłość nie szuka poklasku. [...] Szukanie rozgłosu, bo miłość dobre się sprzedaje, a ja nie jestem na sprzedaż i nie chciałbym sprzedawać swojej miłości. Tak wiem co mówię, słyszę się - byliśmy w programie "Love Island", ale już jesteśmy po programie i chciałbym mieć dziewczynę dla siebie, a nie dla wszystkich i to kolidowało na pewno i było dużo więcej innych powodów - powiedział Rafał w swojej relacji na InstaStory.