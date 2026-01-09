Ola Kot, znana dotąd głównie z pracy w Eska TV i Radiu Eska, zdecydowała się na istotną zmianę w swojej karierze. Po 15 latach pracy w Eska TV prezenterka zakończyła współpracę ze stacją, aby rozpocząć nowy etap w telewizji śniadaniowej. 9 stycznia Ola Kot zadebiutowała jako pogodynka w programie „Dzień dobry TVN”. Jak wypadła? Widzowie już ocenili!

Emocjonalne kulisy debiutu Oli Kot w „Dzień dobry TVN”

Debiut Oli Kot w nowej roli odbył się w programie na żywo. Prezenterka przyznała, że odczuwała ogromny stres. W rozmowie z prowadzącymi program, Pauliną Krupińską i Damianem Michałowskim, wyznała, że nie mogła spać ani jeść przed swoim pierwszym wejściem na antenę:

Nie ukrywam, że jestem dzisiaj potwornie zestresowana. Nie mogłam w nocy spać, nie mogłam dziś rano nic zjeść. Cały czas myślałam o tej pogodzie, ale mam nadzieję, że wszystko się uda - wyznała Ola Kot

Została jednak bardzo miło powitana w drużynie "Dzień dobry TVN". Na powitanie kilka słów skierowała do niej Paulina Krupińska:

Gorący news. Otóż pozyskaliśmy fantastyczną kocicę do naszego programu. Ola Kot dołączyła do naszego zespołu. Jesteśmy z tego powodu bardzo szczęśliwi. Rzuciła radio, żeby pracować razem z nami. Kiedyś ten oto człowiek też przeszedł z radia do telewizji i zobaczcie jak dobrze skończył zapowiedziała nową pogodynkę Paulina Krupińska

Reakcje widzów na debiut Oli Kot w "Dzień dobry TVN"

Relacja pogodowa nadawana z Wisły wzbudziła spore zainteresowanie wśród widzów śniadaniówki. Komentarze w mediach społecznościowych były jednoznacznie pozytywne. Internauci gratulowali Oli udanego debiutu:

Ale jesteś fajną dziewczyną, cieszymy się bardzo, że dołączyłaś do Nas - napisała Paulina Krupińska

Teraz już zawsze będzie słonecznie, brawo Ola!

PrzeKOT! Piękny debiut, trzymam mocno kciuki za dalsze występy

I od razu u mnie wyszło słońce!

