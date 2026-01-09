Ola Kot zadebiutowała w „Dzień dobry TVN”. Widzowie piszą tylko jedno
Ola Kot zadebiutowała jako pogodynka w „Dzień dobry TVN”. Zrezygnowała z pracy w Eska TV po 15 latach, by rozpocząć nowy etap. Jak sama przyznała, przed debiutem była tak zestresowana, że nie mogła ani spać, ani jeść. A jak ocenili ją widzowie?
Ola Kot, znana dotąd głównie z pracy w Eska TV i Radiu Eska, zdecydowała się na istotną zmianę w swojej karierze. Po 15 latach pracy w Eska TV prezenterka zakończyła współpracę ze stacją, aby rozpocząć nowy etap w telewizji śniadaniowej. 9 stycznia Ola Kot zadebiutowała jako pogodynka w programie „Dzień dobry TVN”. Jak wypadła? Widzowie już ocenili!
Emocjonalne kulisy debiutu Oli Kot w „Dzień dobry TVN”
Debiut Oli Kot w nowej roli odbył się w programie na żywo. Prezenterka przyznała, że odczuwała ogromny stres. W rozmowie z prowadzącymi program, Pauliną Krupińską i Damianem Michałowskim, wyznała, że nie mogła spać ani jeść przed swoim pierwszym wejściem na antenę:
Nie ukrywam, że jestem dzisiaj potwornie zestresowana. Nie mogłam w nocy spać, nie mogłam dziś rano nic zjeść. Cały czas myślałam o tej pogodzie, ale mam nadzieję, że wszystko się uda
Została jednak bardzo miło powitana w drużynie "Dzień dobry TVN". Na powitanie kilka słów skierowała do niej Paulina Krupińska:
Gorący news. Otóż pozyskaliśmy fantastyczną kocicę do naszego programu. Ola Kot dołączyła do naszego zespołu. Jesteśmy z tego powodu bardzo szczęśliwi. Rzuciła radio, żeby pracować razem z nami. Kiedyś ten oto człowiek też przeszedł z radia do telewizji i zobaczcie jak dobrze skończył
Reakcje widzów na debiut Oli Kot w "Dzień dobry TVN"
Relacja pogodowa nadawana z Wisły wzbudziła spore zainteresowanie wśród widzów śniadaniówki. Komentarze w mediach społecznościowych były jednoznacznie pozytywne. Internauci gratulowali Oli udanego debiutu:
Ale jesteś fajną dziewczyną, cieszymy się bardzo, że dołączyłaś do Nas
Teraz już zawsze będzie słonecznie, brawo Ola!
PrzeKOT! Piękny debiut, trzymam mocno kciuki za dalsze występy
I od razu u mnie wyszło słońce!
