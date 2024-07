Ola Ciupa zostanie... "wieśniaczką"! Oczywiście chodzi o program "Damy i Wieśniaczki.PL" Mieszkająca w Warszawie Ola Ciupa jest prezenterką, modelką i robi karierę jako DJ Slavic! Jak kochająca czystość Ola poradzi sobie z rozrzucaniem obornika? Czy Słowiaka Donatana, która zwierzęta gospodarcze oglądała dotąd tylko na planach zdjęciowych teledysków, będzie umiała wydoić krowę? Jakie porady seksualne da Oli osiemdziesięcioletnia babcia wieśniaczki?

Ola Ciupa w Damach i Wieśniaczkach!

W Rychlikach koło Elbląga mieszka 22-letnia Sylwia. Jest matką trójki dzieci, którym poświęca całe swoje życie. Jej mąż Janusz, ciężko pracuje, by utrzymać rodzinę i często nie ma go w domu. Sylwia zawsze siebie stawia na drugim planie. Marzy o tym, by ktoś okazał jej zainteresowania i ciepłe uczucie, choć drobnym gestem. Teraz wyrusza do stolicy, by przeżyć przygodę życia. Jak dziewczyna ze wsi, która nigdy nie była w wielkim mieście zareaguje na metropolitalną Warszawę? Na jaką przyjemność wyda równowartość czynszu i opłat? Jaką naukę o życiu otrzyma od przyjaciela damy, Krzysztofa Gojdzia?

Premiera odcinka z Olą w czwartek 27 kwietnia godz. 22 w TTV. Powtórki: sobota godz. 21 oraz niedziela godz. 16:05.

