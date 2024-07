Ola Ciupa przeprowadziła się niedawno do nowego mieszkania na Powiślu! Jest bardzo szczęśliwa, bo obok jest park, w którym może biegać, a także wychodzić na spacer z psem ;) Modelka pogodziła się już z rozstaniem z chłopakiem, dlatego teraz zaczyna się nowy etap w jej życiu:

Przeprowadziłam się wczoraj na Powiśle, koło pięknego parku, to jest idealne miejsce dla mojego pieska. To ważnie żeby mieć dom do którego się wraca. Wcześniej w moim życiu było rozstanie, wreszcie znalazłam wymarzone miejsce. - mówi nam Ola Ciupa.