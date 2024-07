Ola Ciupa przygotowuje się do obrony pracy magisterskiej! Jaki ma temat? "Dieta - jej wpływ na wygląd i kondycje skóry". Ola ma już całość i czeka na ocenę... Krzysztofa Gojdzia. Słynny lekarz cały czas wspierał i motywował modelkę do pracy. W jaki sposób? Zdradził tylko nam:

Ola do nauki! Przez moment mniej imprez i lansu i do książek! - tak powtarzałem Oli codziennie. Bo dla mnie ZAWSZE była najważniejsza edukacja i rozwój osobisty. I Ola też tak uważa. Pomimo urody i rozwijającej się kariery postanowiła skończyć studia i obronić pracę magisterską. Uroda przemija, ale to co w głowie pozostaje na zawsze. Dlatego ja zawsze apeluję do młodych ludzi - uczcie się, zdobywajcie doświadczenie i realizujcie swoje plany.

A dzisiejsza młodzież często myśli tylko o tym jak się dobrze zabawić. A później biedę klepie. Cieszę się, że Ola to osoba rozważna i wie czego chce w życiu. Pomimo że często ludzie oceniają ją jako tzw. "blondynkę" to ma głowę na karku i robi swoje. A idiotami hejterami się nie przejmuje. Wg mojej zasady: "wali mnie to co inni gadają" - zawistnikom pokazujemy odpowiedni paluszek. - mówi nam Krzysztof Gojdź.