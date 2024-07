To już pewne! Polski hymn na Euro 2012 wykona zespół IMISH. Wczoraj w klubie Platinium odbył się finał plebiscytu, do którego zgłosiło się wielu wykonawców. Na imprezie można było zobaczyć m.in. Marylę Rodowicz, która do konkursu zgłosiła utwór "Dalej Orły". Niestety, jedna z największych gwiazd polskiego show-biznesu musiała obejść się smakiem zwycięstwa zajmując trzecie miejsce.

IMISH ze swoim "Euro Hymnem" pokonał ponad 100 zespołów i wokalistów. Wśród przegranych, oprócz Maryli Rodowicz, znaleźli się m.in. Stachursky, Norbi, K.A.S.A., Wilki oraz Feel.

Piosenka IMISH ma na celu zatrzymać turystów z Europy na dłużej w Polsce. Obawiamy się, że akurat w muzycznym pojedynku z ukraińskim hymnem jesteśmy na przegranej pozycji. Posłuchaj: Ukraina wybrała piosenkę na Euro 2012. Jest światowo!

