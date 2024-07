Beyonce zdecydowała się wyrazić swoje poparcie dla środowisk LGBT i zapozowała do najnowszego numeru magazynu "OUT", który skierowany jest do osób homoseksualnych. Okładkę zdobi piękne zdjęcie wokalistki na którym jest topless. Również sesja w środku zachwyca swoją prostotą - gwiazda ma na sobie skromne kreacje i biżuterię, a mimo to wygląda oszałamiająco. Przypomnijmy: Beyonce zapozowała dla gejowskiego magazynu

Internauci natychmiast zauważyli, że okładka z Bee w blond peruce do złudzenia przypomina okładkę "Vogue" z Rihanną z 2011 roku na której pozuje w identycznej fryzurze. Patrząc na oba zdjęcia można odnieść wrażenie, że styliści mocno inspirowali się zdjęciami sprzed trzech lat - czarne wokalistki w jasnych, niemalże identycznych włosach.

Która z wokalistek wygląda waszym zdaniem lepiej?

Zmysłowa sesja Beyonce dla gejowskiego magazynu: