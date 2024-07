Marina Łuczenko, po długiej walce z ciężką chorobą, wraca do śpiewania. Zaczęła dbać nie tylko o dobrą formę na ćwiczeniach z Anną Lewandowską, ale szykuje się również do wydania kolejnych singli i sesji zdjęciowych. Przypomnijmy: Marina wraca do pracy. Pokazała seksowne zdjęcie z nowej sesji

Dziś na jej Instagramie i Facebooku pojawiło się kilka filmików z jej coverem najnowszego hitu Rihanny - "FourFiveSeconds". Co ciekawe, wokalistce akompaniował przy gitarze jej ojciec, który od dziecka gra na tym właśnie instrumencie. Swoją pasją do muzyki zaraził córkę, która jakiś czas temu podbiła całą Polskę. Czy krótkie fragmenty utworu Barbadoski to zapowiedź czegoś większego? Tak fantastyczny głos nie może się przecież marnować.

Jak wam się podoba?

