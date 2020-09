Ogromny dramat Edzi z "Królowych życia"! Przyjaciółka Dagmary straciła dziecko w zaawansowanej ciąży

Edzia, przyjaciółka Dagmary Kaźmierskiej z programu "Królowe życia" przeżywa ogromny, osobisty dramat. Niestety, okazuje się, że uwielbiana przez widzów bohaterka show starciła dziecko będąc w zaawansowanej ciąży. Widzowie dowiedzą się o tragedii już w najbliższym 4. odcinku "Królowych życia". To będzie wyjątkowy i poruszający odcinek, w którym Edzia powie o swojej stracie.

Pod koniec poprzedniego sezonu "Królowych życia" Edzia zdradziła swojej przyjaciółce, że wkrótce zostanie mamą. Edzie pochwaliła się wówczas ciążowym brzuszkiem i razem z Dagmarą wyruszyły na zakupy, żeby przygotować wyprawkę dla maleństwa. Niestety, teraz okazuje się, że Edzię spotkał ogromny dramat- kobieta poroniła. W najbliższy piątek, 11 września o godzinie 22:15 na antenie TTV, zostanie wyemitowany najnowszy odcinek "Królowych życia" w którym Edzie opowie o tragedii.

Jestem załamana. Przeżyła swoje, przeżyła. A kto by nie przeżył? Człowiek musiałby mieć serce z kamienia, żeby tak go to nie obeszło. Płakała Edzia, ona co się wypłakała, to się wypłakała. Zanim ja na pewno przyszłam, bo rzęsy miała już takie chu*owe, zauważyłam. No to wiadomo, no z czego? Z płaczu- wyzna Dagmara.