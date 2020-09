Dagmara Kaźmierska, gwiazda programu "Królowe życia" od ponad roku walczy o powrót do zdrowia. W maju 2019 roku bohaterka hitu TTV uległa wypadkowi samochodowemu, w którym doznała poważnych obrażeń ciała. Najbardziej ucierpiały jej nogi - gwiazda przeszła kilka skomplikowanych operacji i do tej pory uczęszcza na rehabilitację. Jak jednak wyznała Dagmara Kaźmierska w rozmowie z "Super Expressem", nigdy nie uda jej się już wrócić do stanu sprzed wypadku. Zobaczcie, co powiedziała "Królowa życia"!

Wstrząsające wyznanie Dagmary z "Królowych życia"! Już nigdy nie wróci do pełnej sprawności...

Dagmara Kaźmierska, uwielbiana bohaterka programu "Królowe życia" po wypadku samochodowym, któremu uległa ponad rok temu, w dalszym ciągu walczy o powrót do sprawności. Operacje, zabiegi i rehabilitacja na szczęście dały już duże efekty. Gwiazda porusza się już o własnych nogach i nie potrzebuje kul czy wózka inwalidzkiego. W dalszym ciągu jednak nie może np.: chodzić w butach na wysokim obcasie, które tak kocha.

👑💥👑Kiedy ja będę mogła już latać w tych moich piórach ? 🦋🦋🦋Na razie mogę tylko na nie patrzeć 😢💝💝💝💝Kto kocha szpilki łapka w górę 💝💝💝 - napisała jakiś czas temu Dagmara Kaźmierska pod zdjęciem w szpilkach.

Teraz Dagmara stawia przede wszystkim na wygodę - często możemy zobaczyć ją np.: w klapkach. Również na premierę filmu "Pętla", gwiazda TTV zdecydowała się właśnie na takie obuwie. Ale chociaż efekty wszystkich zabiegów i rehabilitacji są widoczne gołym okiem, to jednak jak przyznała bohaterka "Królowych życia" w rozmowie z "Super Expressem", nigdy nie uda jej się wrócić do sprawności sprzed wypadku.

Nie jestem w stanie ustać długo na nogach. Wypadek do końca życia będzie dawał się we znaki. Moje nogi nigdy już nie wrócą do pełnej sprawności – powiedziała „Super Expressowi” Dagmara Kaźmierska przy okazji premiery filmu „Pętla”.

Trzymamy mocno kciuki za Dagmarę i za jej walkę o powrót do zdrowia. Mamy jednak nadzieję, że z każdym tygodniem gwiazda będzie się czuła coraz lepiej i w końcu będzie mogła założyć swoje ukochane szpilki.

East News

Dagmara Kaźmierska wyznała, że po wypadku jej nogi niestety nigdy nie wrócą do pełnej sprawności.