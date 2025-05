Telewizja Polska zaskoczyła wszystkich swoją decyzją. Ogłoszono, że zwycięzca 9. edycji "The Voice Kids" nie tylko otrzyma statuetkę, kontrakt płytowy i nagrodę pieniężną, ale również automatycznie zostanie reprezentantem Polski w Konkursie Piosenki Eurowizji Junior 2026. To bezprecedensowe połączenie popularnego talent show z międzynarodową sceną muzyczną daje młodym artystom realną szansę na zaistnienie poza granicami kraju i spełnienie największego marzenia – występu przed milionami widzów w Europie.

Reklama

Zwycięzca 9. edycji "The Voice Kids" zostanie naszym reprezentantem na Eurowizji 2026

Podczas porannego wydania "Pytania na śniadanie" dziennikarka Marta Surnik ujawniła przełomową wiadomość dotyczącą talent show "The Voice Kids". Telewizja Polska zdecydowała, że laureat dziewiątej edycji programu będzie reprezentować Polskę w Konkursie Piosenki Eurowizji Junior 2026. To historyczna zmiana, która po raz pierwszy formalnie łączy finał programu z wyborem reprezentanta kraju na międzynarodowym wydarzeniu.

Dodatkowa nagroda dla zwycięzcy – obok tradycyjnej statuetki, kontraktu płytowego i nagrody pieniężnej – daje młodym artystom ogromną szansę na zaistnienie nie tylko na polskiej, ale i europejskiej scenie muzycznej.

Kto może zgłosić się do 9. edycji "The Voice Kids"?

O udział w dziewiątej edycji "The Voice Kids" mogą ubiegać się dzieci, które ukończą 8 lat do 18 sierpnia 2025 roku, ale nie ukończą 15 lat do 31 grudnia 2026 roku. Nowe limity wiekowe nie są przypadkowe – wynikają bezpośrednio z zasad obowiązujących w Konkursie Piosenki Eurowizji Junior. Zgodnie z regulaminem Eurowizji, uczestnikami mogą być wyłącznie osoby w wieku od 9 do 14 lat w dniu finału konkursu, co automatycznie przekłada się na wymagania wobec kandydatów do programu.

Wydłużone castingi do 9. edycji "The Voice Kids" i nowe zasady zgłoszeń

W związku z decyzją o powiązaniu "The Voice Kids" z Eurowizją Junior 2026, producenci programu zdecydowali się wydłużyć czas trwania castingów. Zgłoszenia są przyjmowane aż do 1 czerwca poprzez stronę internetową "The Voice Kids".

Organizatorzy podkreślają, że formularze zgłoszeniowe mogą być składane wyłącznie przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka. Zgłoszenia wysłane przez dzieci lub osoby nieuprawnione nie będą rozpatrywane. Konieczne jest także podanie adresu e-mail rodzica lub opiekuna.

Zobacz także: