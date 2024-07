"Świat według Kiepskich" ogląda średnio 1,73 mln widzów! Okazuje się, że po 18 latach emisji serial wciąż jest prawdziwym hitem Polsatu. Według doniesień portalu wirtualnemedia.pl produkcja w której w główną postać wciela się Andrzej Grabowski zyskała, w porównaniu do poprzedniego roku, 80 tysięcy widzów.

Świetne wyniki oglądalności "Świata według Kiepskich"

W wiosennej ramówce Polsatu serial "Świat według Kiepskich" zostaje emitowany w soboty, a nie tak jak w analogicznym okresie w 2016 roku, kiedy to widzowie mogli obejrzeć Kiepskich w środowe wieczory. Jak widać przesunięcie serialu na weekend okazało się strzałem w dziesiątkę- serial w porównaniu do ubiegłego roku zyskał 80 tysięcy widzów. Łącznie ogląda go średnio 1,73 mln osób, dzięki czemu stacja Polsat jest wiceliderem na rynku telewizyjnym. Polsat w czasie nadawania serialu przegrywa jedynie z TVP 1, która emituje "Wiadomości".

Jesteście zaskoczeni takimi wynikami? Oglądacie serial "Świat według Kiepskich"?

