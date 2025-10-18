6 sierpnia 2025 roku Marta Nawrocka oficjalnie została pierwszą damą. Od tego czasu aktywnie towarzyszy prezydentowi w uroczystościach i wydarzeniach, a także zabiera głos w sprawach społecznych. Jej publiczna aktywność spotyka się z dużym zainteresowaniem, zarówno mediów, jak i opinii publicznej. Najnowszy komunikat, opublikowany w październiku, poświęcony był ważnemu tematowi zdrowia kobiet.

Reklama

Spotkanie Marty Nawrockiej z Amazonkami – kulisy wydarzenia

W październiku w Warszawie odbyło się spotkanie Marty Nawrockiej z Amazonkami – kobietami z całej Polski, które przeszły przez chorobę nowotworową. Wydarzenie miało charakter solidarnościowy i edukacyjny, nawiązując do obchodów Różowego Października – miesiąca poświęconego profilaktyce raka piersi. Spotkanie to stało się inspiracją do refleksji, którą pierwsza dama postanowiła podzielić się publicznie.

Na oficjalnym profilu Marty Nawrockiej na Instagramie pojawił się wpis:

Niech Różowy Październik niesie nam nadzieję.

.Słowa te to nie tylko nawiązanie do kampanii edukacyjnej, ale też wyraz głębokiego szacunku i wsparcia dla kobiet, które każdego dnia walczą z rakiem piersi. Komunikat ukazał się w kontekście realnego zaangażowania – spotkania z Amazonkami w Warszawie.

Reakcje internautów i wydźwięk społeczny

Publikacja szybko zyskała duży rozgłos w sieci. Internauci docenili empatię i takt, z jakim Marta Nawrocka poruszyła temat, który dotyczy tysięcy kobiet w Polsce. W komentarzach pojawiły się słowa wdzięczności i wsparcia, a wielu użytkowników podkreślało, jak ważne jest, by głos pierwszej damy wzmacniał przekaz kampanii takich jak Różowy Październik.

Pięknie Pani Marto. Polskie kobiety dziękują za Pani wsparcie.

Jeszcze kilka miesięcy temu byłam sceptyczna. Dzisiaj powiem, że totalnie skradła Pani moje serce. Brakowało mi takiej Pierwszej Damy.

Super, że jest pani aktywna i wspiera publicznie tak ważne rzeczy - czytamy w komentarzach.

Reklama

Zobacz także: Dożynki Prezydenckie 2025 - pierwsza dama zachwyciła wszystkich

Marty Nawrocka fot. marta_nawrocka_ Instagram