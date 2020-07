Odważne zdjęcia Klaudii El Dursi wywołały falę hejtu. "Chcieliście mnie zranić i udało Wam się"

Internauci zachwycają się ponadprzeciętną urodą Klaudii El Dursi, jednak piękno może być również powodem do hejtu, o czym sama się przekonała. Kilka dni temu na profilu gospodyni "Hotelu Paradise" pojawiło się kilka odważnych zdjęć z sypialni. W komentarzach pojawiło się sporo słów krytyki, które dotknęły Klaudię do tego stopnia, że postanowiła na trochę odciąć się do internetu. Dziś zwróciła się bezpośrednio do hejterów. Co powiedziała?

Klaudia El Dursi odpowiada na hejt po publikacji odważnych zdjęć

Klaudia El Dursi poczuła się urażona hejtem, który pojawił się pod jej najnowszymi zdjęciami na Instagramie. Modelka opublikowała fotki z sypialni, które oznaczyła hasztagiem #lazyday. Internauci zwrócili uwagę na widoczne pośladki modelki. Nie wszystkim spodobała się taka poza. Niektórzy w niekulturalny sposób zwrócili uwagę na to, że jest matką i takie zdjęcia nie powinny ujrzeć światła dziennego. Inni użyli nieco dosadniejszych komentarzy. Mimo tego, że przeważały te pozytywne, które wyrażały zachwyt nad urodą i sylwetką Klaudii, modelka przeżyła krytykę, która ją spotkała. Przez kilka dni nie udzielała się w mediach społecznościowych. Dziś postanowiła skonfrontować się z krytykującymi za pośrednictwem swojego Instastory:

Trochę mnie tutaj nie było, a to dlatego, że ostatnie zdjęcie, które wstawiłam spłodziło bardzo dużo komentarzy. Oczywiście w dużej mierze to były miłe komentarze, za co ogromnie dziękuję, ale nie zabrakło niestety takich osób, które za wszelką cenę chciały mnie zranić i trochę im się udało. Było mi naprawdę przykro czytając niektóre z tych komentarzy i się zastanawiam skąd to się bierze? Dlaczego Wam się wydaje, ze nie mamy uczuć? Że można nas tak bezkarnie ranić, bo nie stajemy twarzą w twarz?

Klaudia przyznała, że dużo myślała nad przykrą reakcją internautów i doszła do wniosku, że nie może się tym przejmować. Zwróciła uwagę na to, jak ważna jest akceptacja samego siebie i nie pozwoli anonimowym ludziom zaprzepaścić w niej tę wartość:

Doszłam do takiego wniosku, że to nie ze mną jest coś nie tak. Ja nie zrobiłam nic złego, ja nie mam potrzeby wstydzić się tego, że jestem kobietą. Ja to kocham, zarówno moją kobiecość jak i seksapil. Kocham to jak wyglądam i nie zamierzam się ani za to wstydzić ani tego ukrywać, a jeżeli Wy na podstawie takiego zdjecia, które w moim mniemaniu jest delikatne i subtelne i nie pokazuje nic za dużo, uważacie, że jest coś ze mną nie tak to już jest Wasz problem. Może Wy zostaliście przez kogoś skrzywdzeni i macie problem z akceptacją siebie i swojego ciała, Ja takiego problemu nie mam i było mi przykro przez ostatnie dni. Więc jak ktoś miał na celu mnie zranić to udało mu się to. Zaakceptujcie siebie i swoje ciało, bo będzie się Wam lepiej żyło.

Zgadzacie się z opinią Klaudii? Czy faktycznie krytyczne komentarze były przesadzone?

To zdjęcie Klaudii El Dursi zbulwersowało internautów. Modelka bardzo przeżyła krytykę i przykre słowa, które przeczytała pod swoimi zdjęciami.

Na profilu Klaudii często pojawiają się odważne zdjęcia. Modelka stara się nie przejmować nieuzasadnioną krytyką, ale czasami emocje biorą górę. Na szczęście ma wsparcie w obserwatorach.