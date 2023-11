2 z 4

Odważny look Anny Lewandowskiej na ślubie przyjaciółki Katrin Kargbo wywołał ogromne emocje. Nie dość, że trenerka zrezygnowała z sukienki na rzecz kombinezonu to jeszcze był on w czarnym kolorze- według ślubnego dress code’u, nie wypada zakładać czerni na śluby i wesela ze względu na ich radosny charakter.

Zobaczcie kolejną odważną stylizację Ani!

