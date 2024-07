Hanię Stach pamiętamy głównie dzięki programowi "Idol". Chociaż była murowaną faworytką do wielkiego finału show, zrezygnowała z udziału z powodu kłopotów zdrowotnych. Nie przeszkodziło to jednak Hani w kontynuowaniu przygody z muzyką. Zaledwie w ciągu kilku miesięcy od zakończenia programu wydała swoją debiutancką płytę i wystąpiła na najważniejszych festiwalach muzycznych w Polsce. Ostatni raz mogliśmy ją oglądać w 2007 roku na preselekcjach do Eurowizji (zajęła 2. miejsce) i festiwalu w Opolu, na którym triumfowała z piosenką "To nie tak miało być".

Po kilku latach przerwy Hania wróciła do show-biznesu, a powrót przypieczętowała drugą solową płytą "Moda". Album od kilku tygodni można kupić w polskich sklepach. W pracy nad płytą czuwali spece od polskich i zagranicznych przebojów, a swoją współkompozycję przekazał np. Jud Friedman, który odpowiadał za sukces Whitney Houston czy Barbry Streisend. Zobacz: Amerykański sen Hani Stach.

- Przez cały czas kiedy pracowałam nad płytą byłam w stałym kontakcie z Judem. To dla mnie niesamowity zaszczyt że mogłam współpracować z producentem który na co dzień miał okazję tworzyć dla legendy muzyki, Whitney i innych zacnych gwiazd - mówi Hania Stach w rozmowie z AfterParty.pl.

Jeden utwór napisała wokalistka zespołu Goya, Magda Wójcik. Gościnnie pojawia się też duet z... siostrą, Jagodą Stach, na co dzień aktorką serialu "Klan".

Jak dla nas absolutnym numerem jeden z całej płyty jest utwór "Be My Lover", który Hania dedykuje Michaelowi Jacksonowi i Whitney Houston. Jednak to nie on promuje cały album. Zawartość "Mody" broni równie udany singiel "Bez Ciebie".

Fani dobrej polskiej muzyki nie powinni czuć się rozczarowani. Teraz czekamy aż Hania Stach znów zawita na polskie salony, oby jak najszybciej.

