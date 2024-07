Pamiętacie jeszcze finalistkę II edycji "Idola", Hanię Stach? Ta piękna wokalistka obdarzona aksamitnym głosem po siedmiu latach przerwy wraca na scenę. Z tej okazji szykuje album, na który składać się będą ballady, ale też bardzo energetyczne i świeże piosenki z dużą ilością gitar. Jak dowiedziała się redakcja AfterParty.pl, na płycie znajdą się 2 kompozycje Juda Friedmana, sześciokrotnego laureata Oscara, Złotego Globa i Grammy oraz autora hitów Whitney Houston i Tiny Turner!

Kilka dni temu Friedman na swojej oficjalnej stronie umieścił piosenkę Hani obok swoich największych kompozycji. Specjalnie dla naszych czytelników Hania opowiedziała jak doszło do tej współpracy.

- Z Judem poznałam się przy okazji projeku "Poland?... Why Not!". Skomponowaliśmy wtedy razem z Mattem Noble piosenkę "Everything and more". Na mojej płycie pojawi się ona póki co w polskiej wersji - "Bez Ciebie". Przez cały czas kiedy pracowałam nad płytą byłam w stałym kontakcie z Judem. To dla mnie niesamowity zaszczyt że znalazłam się na jego stronie w tak zacnym gronie artystów - mówi Hania Stach w rozmowie z AfterParty.pl.

Premiera drugiej płyty Hani Stach przewidziana jest na ten rok. Patrząc na jej talent, sukces pozostaje już chyba tylko oczywistością.

