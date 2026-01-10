Dominika Tajner przeszła spektakularną przemianę fizyczną, którą z dumą prezentuje w mediach społecznościowych. W ciągu ostatnich miesięcy celebrytka zrzuciła ponad 40 kg, czym zaskoczyła i zachwyciła swoich obserwatorów.

Na opublikowanych na Instagramie zdjęciach widać wyraźnie, jak wielki postęp zrobiła Tajner w swojej drodze do nowej sylwetki. Sama zainteresowana nie ukrywa również, że pokochała sport. Nowa pasja celebrytki zaowocowała nie tylko utratą wagi, ale także wzrostem pewności siebie i nowym stylem życia.

Dominika Tajner zachwyca formą

Za sukcesem Dominiki Tajner stoi ciężka praca, którą wykonuje pod okiem profesjonalnego trenera osobistego. To właśnie z nim regularnie pojawia się na sali treningowej, gdzie wykonuje ćwiczenia siłowe i kondycyjne. Jak widać, treningi stały się nieodłączną częścią jej codzienności.

Na swoim profilu na Instagramie Tajner zamieszcza relacje z treningów oraz zdjęcia, na których widać efekty ich współpracy. Nie brakuje także pozytywnych komentarzy od fanów, którzy są pod wrażeniem jej determinacji i motywacji.

Dominika Tajner nie zwalnia tempa w nowym roku

Dominika Tajner weszła w 2026 rok z nową energią i sylwetką, która zachwyca nie tylko fanów, ale i obserwatorów świata show-biznesu. Zmotywowana osiągniętymi rezultatami, nie zamierza zwalniać tempa. Nadal ćwiczy z trenerem i udostępnia w sieci kolejne zdjęcia z sali treningowej. Własnie na Instagramie pojawiło się jej nowe zdjęcie, na którym jest wręcz nie do poznania! To zdecydowanie jedna z największych metamorfoz w polskim show biznesie ostatnich lat.

Fot. Instagram dominika_tajner

