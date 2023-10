Zanim przejdziemy do cennych porad od Mai Sablewskiej, chcemy uświadomić ci bardzo ważną rzecz. Czy wiesz, że w 2016 na polskie śmietniki trafiło aż... 104 tysięcy ton odzieży?!* Taka jest cena naszej „miłości” do mody i szybko zmieniających się trendów. Pod wpływem chwili kupujemy kolejną rzecz, którą „musimy mieć”. Robimy to z powodu reklamy, którą zobaczyliśmy albo przeceny. Nie zastanawiamy się jakie są konsekwencje nieprzemyślanych zakupów dla naszej planety. Niestety, są przerażające. Rocznie niemal 39 milionów ton ubrań (!) ląduje na wysypiskach i w spalarniach śmieci. Co więcej, przemysł tekstylny emituje aż 1,2 miliardów ton dwutlenku węgla rocznie. Jest również drugim, po rolnictwie, najbardziej zanieczyszczającym wodę sektorem. Mało osób zdaje sobie sprawę, że do wyprodukowania jednego bawełnianego T-shirtu potrzeba aż… 2 700 l wody! To tyle, ile przeciętny człowiek wypije w ciągu 2,5 roku.*

#RethinkFashion by Perwoll x Maja Sablewska

Wiemy, że te liczby robią wrażenie i mogą powodować wyrzuty sumienia. Dlatego nadszedł czas przemyśleć nasze podejście do mody i zacząć działać. Najważniejszym krokiem jest… zmiana myślenia. Zacznij zadawać sobie pytania, czy faktycznie potrzebujesz kolejnej sukienki z kiepskiego materiału? Czy zawsze na imprezę musisz sprawić sobie nową rzecz? Może masz już coś podobnego w swojej szafie? A jeśli mowa o twojej garderobie… Zastanów się, kiedy ostatnio robiłaś jej przegląd i sprzątałaś w swojej szafie. Czasami po prostu nie widzimy ubrań i zapominamy, jak są fajne!

Mat.prasowe

Już od 6 lat ambasadorką marki Perwoll jest Maja Sablewska, znana ze swojego wyjątkowego stylu i nieszablonowego podejścia do mody. Dlatego gdy marka wpadła na pomysł stworzenia wyjątkowego projektu #RethinkFashion by Perwoll, zaproszenie do niego słynnej gwiazdy było oczywiste. W końcu, kto się zna lepiej na modzie i tworzeniu własnego stylu, niż Maja:). Celem tej akcji jest udowodnienie każdej z nas, że nie musimy ciągle kupować nowych rzeczy, żeby modnie wyglądać. W zupełności wystarczą już te, które mamy w swojej szafie. Na kanale Perwoll na Youtubie znajdziesz 5 filmów, w których Maja Sablewska pokazuje, jak można wystylizować jeden element garderoby w kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu wydaniach! Dzięki tutorialom z gwiazdą odkryjesz nowy sposób na czarną sukienkę, białą koszulę, niebieskie jeansy, sweter i bluzę. Wszystkie prezentowane looki są supermodne i niebanalne.

Jeśli chcemy naprawdę zadbać o środowisko, musimy odkryć swoje ciuchy na nowo. Zbyt często nosimy rzeczy tylko w jednym wydaniu i nie szukamy nowych rozwiązań. Np. niektóre kobiety zakładają białą koszulę tylko do eleganckim spodni czy spódnicy. Gdy zobaczycie film z Mają Sablewską z białą koszulą w roli głównej, odkryjecie, że można ją wystylizować na co najmniej 20 różnych sposobów! Założyć do sportowych butów, czarnego golfu, skórzanej mini czy szortów. Ogranicza nas tylko wyobraźnia. Dlatego gdy będziesz mieć wolną chwilę, przejrzyj swoje ubrania, zobacz tutoriale z Mają i zabaw się w swoją osobistą stylistkę!

Jak dbać o ubrania?

Mat.prasowe

Akcja #RethinkFashion by Perwoll zwraca uwagę na jeszcze jedną, ważną rzecz. Jeśli chcemy, żeby ubrania towarzyszyły nam przez lata, musimy o nie odpowiednio zadbać. Jak? Bardzo ważne jest to, jak pierzesz i w czym. Oto krótka ściąga dotycząca prania, która pomoże ci zadbać o wygląd twoich ubrań:

Przed każdym praniem zapoznaj się z instrukcjami podanymi na metce

Brak metki? Wybierz cykl prania w niskiej temperaturze 30°

Pamiętaj: wywabianiem plam zajmij się przed upraniem odzieży

Pierz ręcznie delikatne tkaniny

Wybieraj produkty przeznaczone do konkretnych tkanin i zwracaj uwagę na jakość samego produktu

W miarę możliwości rozwieś do wyschnięcia

Przechowuj ubrania zimowe w ciemnym, suchym miejscu w ciągu lata

Zadbaj o włókna długo używanej odzieży piorąc je w płynie Perwoll

Chcesz się dowiedzieć więcej na temat odpowiedzialnej mody lub jak odnowić swoje stare ubrania? Wejdź na stronę internetową Perwoll #RethinkFashion!

*Raport Accenture, „Czy ekologia jest w modzie. Raport o odpowiedzialnej konsumpcji i zrównoważonej modzie w Polsce”, https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-114/Accenture-Czy-ekologia-jest-w-modzie-Raport-2020.pdf#zoom=50

Materiał powstał z udziałem marki Perwoll