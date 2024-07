Odeta Moro znów jest na fali! Gdy pięć lat temu dziennikarka straciła pracę i rozwodziła się z Michałem Figurskim nie sądziła, że los się znów do niej uśmiechnie. A tak się stało! Odeta wróciła do telewizji, zostając skutecznym agentem w programie „Agent- gwiazdy" w TVN. Propozycja udziału w tym programie zbiegła się w czasie z pojawieniem się w jej życiu nowego mężczyzny. Odeta zaczęła się spotykać z Konradem Komornickim. Kilka lat temu pojawiał się na oficjalnych imprezach w towarzystwie Anny Popek. W najnowszym numerze magazynu „Flesz" Odeta przyznaje się do tego, że nie wierzyła już w... miłość. Nie chciała związku i kolejnych problemów. Aż tu nagle pojawił się... on.

Reklama

Zobacz też: Daria Ładocha zdradza, kiedy zorientowała się, że Odeta Moro jest agentem! Wszystko przez... kamizelkę!

Kim jest ukochany Odety Moro?

Poznaliśmy się z Konradem dużo wcześniej, dzięki moje przyjaciółce. On twierdzi, że mnie podrywał, a ja byłam ślepa. Oczy otworzyła mi dopiero październikowa wizyta nad morzem. Konrad ujął mnie stanowczością. Wyłożył karty na stół! Powiedział, jakie ma wobec mnie plany, przyparł do ściany i już nie puścił! - zdradza w wywiadzie we „Fleszu" Odeta.

I dodaje:

Zobacz także

Jak każdy straciłam głowę z miłości i... dobrze mi z tym.

Odeta Moro rozwiodła się w 2014 roku z Michałem Figurskim po 12 latach małżeństwa. To było spore zaskoczenie, bo wydawało się, że Odeta i Michał stanowią idealnie dobraną parę. Po rozstaniu dziennikarka uchodziła za singielkę. Znajomość z Konradem Komornickim zapowiada... poważny związek. Odeta po rozwodzie o żadnym z mężczyzn tak nie mówiła, jak teraz o nowym partnerze. O tym, co nowego planuje dziennikarka w swoim życiu i jak doszło do tego, że została agentem czytaj w najnowszym numerze magazynu „Flesz".

Zobacz też: Kim jest nowy partner Odety Moro? Gwiazda "Agenta" pierwszy raz o nowej miłości

Polecamy: Motyle w brzuchu, rozproszone myśli – zauroczenie a zakochanie

Czy sukces Odety w programie „Agent-gwiazdy" przełoży się na nowe propozycje od TVN?

East News

Reklama

Odeta spotyka się od kilku miesięcy z Konradem Komornickim. Nowy partner Odety żegnał ją w listopadzie przed wylotem na nagrania programu w Argentynie