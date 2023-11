Odeta Moro w rozmowie z Party.pl opowiedziała o swojej książce. Zaledwie kilka dni temu odbyła się premiera książki "W co się bawić? Bez smartfona też jest fajnie". Na spotkaniu z z autorką pojawili się m.in. Marta Kuligowska, Anna Dec i Grażyna Wolszczak. My również spotkaliśmy się z Odetą Moro, która przed naszą kamerą opowiedziała o swojej pracy nad książką, która z pewnością przypomni czytelnikom ich dzieciństwo. Co w niej znajdziemy i na co chce przeznaczyć pieniądze ze sprzedaży książki?

Posłuchajcie, co o swojej książce powiedziała nam Odeta Moro!

Odeta Moro napisała książkę.

