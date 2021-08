Odeta Moro walczyła z ciężką chorobą! "Ostatnie kilkanaście dni były dla mnie niekończącym bólem"

Odeta Moro postanowiła przyznać fanom, że za nią bardzo ciężki czas. Internauci zauważyli jej nieobecność, ale do głowy nie przyszło im, że dziennikarce może być coś tak poważnego. Zdjęcia z wakacji, wspólne fotografie z synkiem, a nawet dywagacje na temat masażu bańką chińską, które dziennikarka umieszczała w ostatnich tygodniach na swoim Instagramie, nie wzbudziły w fanach żadnych podejrzeń. Tymczasem dziennikarka udowodniła po raz kolejny, że Instagram pokazuje tylko część życia i to zazwyczaj fragment najweselszy i najładniejszy. Podczas gdy Odeta Moro publikowała radosne zdjęcia, z jej zdrowiem nie było najlepiej. To, co napisała pod najnowszym postem, sugeruje, że dziennikarka wręcz walczyła o życie.

Odeta Moro przeszła ciężką operację! "Cała ta sytuacje przypomniała mi, że jednak nie jesteśmy nieśmiertelni…"

Odeta Moro postanowiła opublikować na swoim Instagramie zaskakujące zdjęcie. Dziennikarka ma na sobie medyczną odzież ochronną, a na twarzy maseczkę. Po oczach widać, że uśmiecha się do zdjęcia. Dlaczego? Bo właśnie stoczyła jedną z najważniejszych walk w życiu, o swoje zdrowie. Teraz z dumą napisała "jestem", ale jeszcze przed chwilą na szali było jej życie:

Kochani, trochę mnie tu na bieżąco nie było, ale ostatnie kilkanaście dni były dla mnie niekończącym bólem. 💉💉💉. Nie chce już się rozczulać nad sobą, bo to nic nie zmieni. Jestem! 🩸🩸🩸Nowa, po okresie, który był dla mnie dużą lekcją. Momenty rezygnacji i bezsilności mam nadzieje tylko mnie wzmocnią. 💊💊💊 Cała ta sytuacje przypomniała mi, że jednak nie jesteśmy nieśmiertelni… Chociaż czasami wydaje nam się, że jest zupełnie inaczej… dbajcie o siebie i swoje zdrowie… I cieszmy się oraz korzystajmy z osiągnięć medycyny;) gdyby nie ta, łatwo byłoby znaleźć „światło w tunelu” - napisała na swoim Instagramie.

Odeta Moro nie wyjawiła, na co chorowała, jednak fakt, że wspomniała o bólu, bardzo poruszył fanów. Na całe szczęście dziennikarka wyszła z tego cało, dzięki pomocy lekarzy, co podkreśliła, zaznaczając, jak ważna jest medycyna, która ma narzędzia do tego, by ratować ludzkie życie. Fani życzą dziennikarce dużo zdrowia, ale też nie kryją zaskoczenia, tym intymnym wyznaniem:

Dużo zdrowia...❤️ Zdrowia, zdrowia i siły! ❤️❤️❤️❤️ Teraz już będzie dobrze OMG! Odeta! Przytulam! Nic nie było widać, że Pani choruje, dużo siły!

Odeta Moro nie odpowiedziała jeszcze na liczne pytania i życzenia zdrowia. Dziennikarka najpewniej wraca do siebie. Fani są wdzięczni dziennikarce, że opowiedziała wprost o tak niełatwych przeżyciach.

Odeta Moro przyznała, że to, co przeszła zagrażało jej życiu. Dzięki interwencji lekarzy i operacji wraca do zdrowia. Dziennikarka zwróciła uwagę, że choroba jest dla niej ważną lekcją i w ten sposób chce patrzeć na to doświadczenia.

odetamoro/Instagram

Odeta Moro od 2019 roku prowadzi program "Onet Rano". Dziennikarka cieszy się sporą popularnością, a na Instagramie obserwuje ją pokaźne grono internautów. Odeta dzieli się z fanami przemyśleniami, zdjęciami z podróży i z ukochanym synkiem Lwem.

odetamoro/Instagram

Jeszcze 5 dni temu Odeta Moro dzieliła się z fanami przemyśleniami na temat masażu bańką chińską czy zdjęciami z podróży ze swoim ukochanym partnerem Konradem Komornickim.