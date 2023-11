- Skoro internet zauważył mój odmienny stan to jest szansa, że tak samo będzie teraz w kolejce do kas czy na poczcie. Piszę to, bo nadal pamiętam ten smak „ciężarnej niewidzialnej” baby z priorytetem pierwszeństwa;). Wiecie o czym mówię? Anyway, dziękuje wszystkim za gratulacje i ciepłe słowa - podziękowała w kolejnym wpisie.