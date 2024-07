Odeta Moro bardzo zaniepokoiła się stanem zdrowia byłego męża, Michała Figurskiego, który od kilku tygodni przebywa w szpitalu. Prezenterka stara się jednak nie załamywać i stawiać czoła problemom z uśmiechem na twarzy. Jak jej się to udaje?

Odeta w rozmowie z Newserią Lifestyle zapewnia, że nawet kiedy musi wstać o piątej rano, jest w humorze. Wystarczy tylko, żeby cieszyć się z małych drobiazgów:

Jak wstaję o godzinie 5.00, to nie krzyczę, nie płaczę, tylko wstaję z odrobiną przyjemności. A potem, jak staję przed lustrem, to wmawiam sobie, że ten dzień będzie wyjątkowy i myślę, że to jest najlepsza recepta na dobry dzień. Trzeba robić to, co się lubi i wtedy łatwiej jest znaleźć uśmiech na twarzy. I nawet w trudnych sytuacjach życiowych, które nam wszystkim się zdarzają, cieszyć się z takich drobiazgów i chwil, które są, a których czasami nawet nie zauważamy - mówi.