Odeta Moro i Michał Figurski rozwiedli się w zeszłym roku. Para nie rozstała się w zgodzie, a prezenterka później w wywiadach opowiadała, że była „kelnerką na bankiecie życia" Michała, a on zarzucił jej, że sprzedaje ich prywatność. Początkowo nikt nie wierzył w to, że para szybko dojdzie do porozumienia, ale sądząc po zdjęciach, które ostatnio zrobili im paparazzi, para doszła już do porozumienia. Zobaczcie ich zdjęcia z z córką Sonią (która wyrasta na prawdziwą piekność).