Nie wierze,że to juz koniec! Agent - to ostatnie 6 miesięcy mojego życia. To emocje, przygoda, pot, łzy i radość! Dopiero teraz dociera do mnie, że to tez dużo stresu i nerwów! Nie wyobrażacie sobie, jak trudno stać w cieniu tak wielu barwnych postaci i działać, tak by nie wzbudzić podejrzeń!

Dario, szczerze gratuluje wygrał twój spryt i twoja ciekawość życia! Jarku Dziekuje! Byłeś pilnym i niebezpiecznym przeciwnikiem ! No i przede wszystkim dziekuje mojej córce Soni, która spędzała ze mną te wtorkowe wieczory przed telewiorem często cała w nerwach, przed którą też musiałam wszystko ukrywac;) Konradzie dziękuje za wsparcie ❤️

Kończąc.... Bawiłam sie świetnie i dziękuję, że mogłam Was wszystkich uczestników bliżej poznać! Przede mną kolejne wyzwania, mam nadzieje, że nasze drogi jeszcze sie spotkają;)))

Agent Odeta (nazywana w Argentynie Odeą)- napisała na Instagramie.