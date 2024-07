1 z 7

Magda Gessler zrzuciła kilka kilogramów?

Magda Gessler pojechała do Kanady, by odwiedzić swojego ukochanego Waldemara Kozerawskiego. Na Instagramie gwiazdy pojawiło się mnóstwo zdjęć z wyjazdu, w tym romantyczny pocałunek, który idealnie wpisał się w świętowanie dzisiejszego Dnia Pocałunku. Lecz to nie czułości Magdy Gessler przykuły uwagę jej fanów, lecz... figura gwiazdy! Na jednym ze zdjęć restauratorka pozuje w obcisłych dżinsach, które idealnie podkreślają jej nową, szczupleją sylwetkę. Wielbiciele Gessler natychmiast zauważyli zmianę w wizerunku swojej idolki i posypały się pełne zachwytów komantarze!

Jak sarenka! Nóżki szczuplutkie! Ma Pani świetne nogi!!!

Magda Gessler już jakiś czas temu pochwaliła się fotką w obcisłym kombinezonie, który pięknie wyeksponował figurę gwiazdy. Tym razem jest jeszcze lepiej! Zobaczcie zdjęcia z wyjazdu gospodyni "Kuchennych rewolucji" do Kanady i oceńcie, czy Wy też zauważacie różnicę w jej wyglądzie.

Zobacz też: Magda Gessler ostro o Dorocie Wellman! "To niezgodne z etyką zawodową!"