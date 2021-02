Od 1 marca powrót obostrzeń? Hotele, szkoły i wyciągi narciarskie zostaną zamknięte? Nieoficjalne ustalenia mediów

Już wkrótce władze cofną warunkowe luzowanie obostrzeń? Od 1 marca czeka na powrót do restrykcji, które zostały zniesione od 12 lutego? W związku ze wzrostem zachorowań na koronawirusa władze poważnie zastanawiają się nad zmianami w obostrzeniach. Teraz media dotarły do informacji, co w pierwszej kolejności może być zamykane!

Będzie powrót obostrzeń?

Kiedy 12 lutego władze złagodziły część obostrzeń i pozwoliły na otwarcie hoteli, wyciągów narciarskich, basenów, kin i teatrów chyba nikt nie spodziewał się, że już kilka dni później władze będą zastanawiały się nad cofnięciem niektórych decyzji. Podczas ostatniej konferencji prasowej minister zdrowia pokazał nagranie, jak tłumy Polaków bawią się na Krupówkach- większość bez maseczek i bez zachowania dystansu społecznego.

Podejmując decyzję o luzowaniu obostrzeń, robiliśmy to jednak z duszą na ramieniu. Już w pierwszym dniu, gdy regulacje weszły w życie, mamy głupie i nieodpowiedzialne zachowanie ludzi w Zakopanem- mówił Adam Niedzielski.

Wczoraj, w środę 16 lutego, Adam Niedzielski za pośrednictwem Twittera poinformował o niepokojących danych dotyczących wzrostu zachorowań. Teraz media informują, że władze poważnie zastanawiają się nad powrotem części obostrzeń. "Dziennik Gazeta Prawna" dotarł do informacji, że w obecnej sytuacji nie możemy liczyć na kolejne luzowanie obostrzeń- wręcz przeciwnie, prawdopodobnie znów niektóre branże będą zamykane.

(...) pojawił się pomysł, by w pierwszej kolejności zamknąć stoki narciarskie. Na razie nie ma planów zamykania hoteli- informuje Dziennik Gazeta Prawna.

Profesor Tyll Krüger, który należy do grona ekspertów i doradców rządu w sprawie koronawirusa, w rozmowie z "DGP" skomentował ostatnie doniesienia dotyczące wzrostu zachorowań.

Rekomendowałbym zamknięcie hoteli, a nawet szkół- "DGP" cytuje profesora.

Myślicie, że władze naprawdę zamkną stoi narciarskie? A może wkrótce najmłodsi uczniowie wrócą do nauczania zdalnego?

Według medialnych doniesień władze zastanawiają się nad zaostrzeniem części obostrzeń.

East News

Zamiast otwierania będzie zamykanie kolejnych branż?