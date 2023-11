3 z 5

Brant Daugherty wystąpił m.in. w serialach "Szkoła dla wybranych" i "Słodkie kłamstewka". Pojawił się również w parodii światowego hitu "Igrzyska śmierci". Jednak to rola ochroniarza Any w "Nowym obliczu Greya" może być jego przepustką do kariery. Fanki pokochały przystojnego Sawyera! Wiele wskazuje na to, że Brant Daugherty ma szansę, by zostać wielką gwiazdą.