Obrzydliwe komentarze pod zdjęciami Maffashion i Fabijańskiego! Blogerka pokazała przerażajace wpisy hejtera

Maffashion pokazała treść obrzydliwych komentarzy jednego z hajterów, który publikował naprawdę okropne wiadomości pod zdjęciami jej synka! Blogerka modowa, która zaledwie kilka miesięcy temu po raz pierwszy została mamą, powiedziała stanowcze dość i ku przestrodze wrzuciła do sieci zrzuty ekarnu, na których widać tak wpisy, jak i zdjęcie hejtera!

Maffashion i Sebastian Fabijański już od ponad trzech miesięcy spełniają się w roli rodziców. Para, która bardzo dba o swoje życie prywatne, dopiero tuż przed narodzinami maleństwa potwierdziła medialne doniesienia o ciąży i pokazała zdjęcia blogerki modowej z dużym brzuszkiem.

Dziś Maffashion i Sebastian Fabijański chętnie dzielą się swoim szczęściem i co jakiś czas możemy zobaczyć urocze zdjęcia lub nagrania na których widać ich ukochanego synka. Niestety, teraz okazuje się, że pod ostatnim zdjęciem chłopca jeden z internautów przekroczył wszelkie granice i opublikował obrzydliwe wpisy.

Zazwyczaj olewam (i olewalam wcześniej wiadomości tego kogoś) takich trolli. Jednak to już gruba przesada. Wiem, za osoba stojąca za tym profilem wysyła takie wiadomości/komentarze nie tylko mi (tu tez screeny od mojej Lany). Zgłoszenie konta tej osoby to za mało moim zdaniem. Ktoś wie gdzie to zgłosić? Najchętniej chciałabym tez IP. PS i mam w d to, ze upubliczniam profil! Niech to będzie przestroga dla tych co podobnie się „bawią” w internecie- napisała Maffashion.