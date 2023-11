Michał Szpak też zaprasza na obozy ze swoim udziałem! Gwiazdor poszedł w ślady m.in. Dawida Kwiatkowskiego oraz Anny Lewandowskiej, którzy od paru lat organizują wyjazdy dla najwierniejszych fanów, nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Zazwyczaj cieszą się one naprawdę ogromnym zainteresowanie, a co za tym idzie - sporym zarobkiem dla danej gwiazdy.

Obozy z Michałem Szpakiem!

Gdzie swoich fanów zaprasza Michał Szpak? Na stronie musicartcamp.pl można poznać wszystkie szczegóły. Obozy artystyczne z Michałem Szpakiem przeznaczone są dla dzieci i młodzieży w wieku od 9 - 20 lat. Na miejscu będzie można rozwijać swoje talenty, pracować z najlepszymi, ale przede wszystkim spędzić czas z Michałem Szpakiem oraz jego profesjonalną ekipą. Dostępne są dwa wakacyjne terminy - pierwszy od 12 do 22 lipca w ośrodku wczasowym Piecki, a drugi 13-23 sierpnia w Ośrodku Lazur-Bis w Rowach. Uczestnicy obozów będą mieli zapewnione pełne wyżywienie, strzeżoną plażę czy opiekę medyczną, a także moc innych, miejscowych atrakcji (m.in. plaża blisko ośrodka). To teraz najważniejsza kwestia - cena obozu :) Koszt turnusu z Michałem Szpakiem to 2599 złotych, mniej więcej tyle samo, ile trzeba było zapłacić za wyjazd zagraniczny właśnie z Dawidem Kwiatkowskim.

Czy znajdą się chętni? Podejrzewamy, że tak - w końcu takie obozy to nie tylko świetna okazja, żeby poznać nowych ludzi i spędzić czas w ciekawym miejscu, ale przede wszystkim, żeby być blisko swojego idola, a to dla niektórych bezcenne.

